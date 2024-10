Boxe Occhinero campione Mediterraneo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Mattiavince il titoloWbc dei pesi supergallo superando ai punti al termine di dieci combattute riprese al PalaCasali di Ancona il lombardo Iuliano Gallo. Festa grande a fine match per il nuovo, il ventottenne anconetano del Team Magnesi, e per tutto il suo entourage, sottolineato dagli applausi e dai cori dei circa mille spettatori accorsi al palas delle Palombare per sostenere ilespressione dell’Upa Pittori di Ancona. E’ stata una grande serata dicon un contorno di tanti incontri tra dilettanti, organizzata da A&B Events in collaborazione con Upa Pittori Ancona. (Ilrestodelcarlino)