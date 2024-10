Arriva la Gift Card della Galleria Emisfero: approfitta della promo (Di domenica 6 ottobre 2024) Hai mai avuto il dubbio su cosa regalare ad una persona speciale? Il Centro Commerciale Emisfero di Bassano del Grappa - VI (viale Alcide De Gasperi) ti risolve il problema con una proposta che farà felici davvero tutti: la Gift Card della Galleria Emisfero! E in occasione del lancio c’è (Di domenica 6 ottobre 2024) Hai mai avuto il dubbio su cosa regalare ad una persona speciale? Il Centro Commercialedi Bassano del Grappa - VI (viale Alcide De Gasperi) ti risolve il problema con una proposta che farà felici davvero tutti: la! E in occasione del lancio c’è (Vicenzatoday.it)

Vicenzatoday.it - Arriva la Gift Card della Galleria Emisfero: approfitta della promo

Arriva la Gift Card della Galleria Emisfero: approfitta della promo - Hai mai avuto il dubbio su cosa regalare ad una persona speciale? Il Centro Commerciale Emisfero di Perugia (via Settevalli) ti risolve il problema con una proposta che farà felici davvero tutti: la Gift Card della Galleria Emisfero! E in occasione del lancio c’è una promo esclusiva da non... (Perugiatoday.it)

Rhegium Julii, arriva "Il cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799" di Caridi - Sarà presentato dal Rhegium Julii , in collaborazione con la Fondazione Italo Falcomatà e la Deputazione Storia Patria per la Calabria, venerdì 4 ottobre alle ore 17,30 nella sede della Città metropolitana, a Palazzo Alvaro sala Perri, il nuovo volume dello storico Giuseppe Caridi dal titolo... (Reggiotoday.it)

Bimbo in arresto cardiaco sulla giostra, coppia arriva e lo salva: “Non tutti gli eroi hanno mantelli” - I genitori hanno voluto ricordare l'importanza della presenza di defibrillatori e ringraziare tutti quelli intervenuti per salvarlo, in particolare una coppia perché "Non tutti gli eroi indossano mantelli". La storia di un Bimbo di 5 anni in arresto cardiaco mentre era sulle montagne russe in ... (Fanpage.it)

La Gift card della Galleria Emisfero - Hai mai avuto il dubbio su cosa regalare ad una persona speciale? Il Centro Commerciale Emisfero di Bassano del Grappa - VI (viale Alcide De Gasperi) ti risolve il problema con una proposta che farà f ...(vicenzatoday.it)

card Sociale, tre trevigiani su quattro ne hanno diritto ma non ce l’hanno. I dati Comune per Comune - I 600 milioni complessivi stanziati a livello nazionale dal governo per la social card “Dedicata a te” non bastano a coprire tutti gli aventi diritto ...(tribunatreviso.gelocal.it)

Wild card Round: Sweep dei Royals ai danni degli Orioles - Con l’inizio del mese di Ottobre è cominciato anche il periodo più bello dell’anno per noi amanti del meraviglioso Gioco del Baseball: la Postseason della MLB. I Baltimore Orioles non ...(playitusa.com)