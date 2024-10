Inter-Verona Primavera 1-1 | pareggio deludente LIVE

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)è la settima giornata del Campionato1: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13. Si gioca al Konami Youth Development Centre di Milano. RILEGGI IL1-1 Delusione totale al Konami Youth Development Centre: Ricky Agbonifo segna di testa al minuto 52 beffando Topalovic in marcatura e strappando ilai nerazzurri.finisce con il risultato di 1-1, occasione mancata dopo l’esito della partita della Roma di questa mattina. 90’+4 FINISCE LA PARTITA!PER L’. 90’+1 Tira Cocchi da fuori area, palla altissima. 90? TRE MINUTI DI RECUPERO. 90? Thiago Romano pericoloso sulla fascia in uno contro uno. Non arriva però la conclusione. 84? Esce Quieto per Thiago Romano. 82? Mancano otto minuti più recupero.