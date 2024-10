Pro e contro dell’acqua micellare al posto dello shampoo secco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lavare i capelli ogni giorno è considerato un errore perché, come spiegano gli esperti, potrebbe rendere le chiome secche e danneggiate. La maggior parte dei professionisti consiglia di lavare i capelli solo un paio di volte alla settimana al massimo. Un ottimo alleato, negli intervalli di tempo – al mattino, dopo la palestra o all’uscita dall’ufficio – potrebbe essere lo. Alcuni suggeriscono di usare, all’occorrenza, anche amido di mais o bicarbonato di sodio. Una delle nuove tendenze beauty emerse su TikTok è l’utilizzosui capelli in alternativa al dry. Ma sono tanti a chiedersi se effettivamente questo prodotto possa essere adoperato effettivamente anche per la detersione e la pulizia della chioma.