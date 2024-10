Nuova tattica per il trattamento del diabete…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Purtroppo la risposta alla domanda che poniamo nel titolo la potete immaginare fin da subito: siamo di fronte all’ennesima truffa che colpisce chi soffre di diabete dandogli a intendere che esista un prodotto, tale insulinorm, che possa aiutare a prevenire le complicanze del diabete. Gli esperti hanno individuato unaper ildel diabete. Ora 12 milioni di persone affette da diabete in Italia hanno una soluzione!Del prodotto in questione ci eravamo già occupati a settembre 2023; all’epoca veniva sfruttata l’immagine di Bocelli ospite da Fazio quando ancora era in casa Rai. Oggi si danno un’aria più professionale usando un medico, curiosamente israeliano – Davide Levy, o almeno questo è il nome che gli danno i nostri cari venditori di olio di serpente.