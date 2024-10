Barella il recupero procede | spunta la data del rientro in campo

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tra le file dell’Inter pesa l’assenza di Nicolòma la notizia che è arrivata rincuora Inzaghi e i tifosi:unaper ilin. Nicolòè fermo ai box dall’infortunio rimediato nel corso del derby giocato il 22 settembre dall’Inter contro il Milan. Il centrocampista si è messo subito al lavoro con lo staff medico per recuperare e tornare a disposizione di Simone Inzaghi e compagni quanto prima ma anche nel miglior modo possibile. Adesso è saltata fuori anche unain cui si potrà rivedere inlaper il ritorno in(LaPresse) – SerieAnews.comnel derby perso contro il Milan dall’Inter è stato senza dubbio uno dei migliori in, così come spesso è avvenuto in questo inizio di stagione 2024/25.