Orrore su Ilaria Sula morta per una violenta emorragia L’autopsia rivela | colpita con 3 coltellate al collo

Unsenza fine quello che marca nel sangue l’ultimo, ennesimo, femminicidio.è stata uccisa con tre, tutte al, ed èper una. È questo, a quanto si apprende, il primo risultato del, eseguita presso l’istituto di medicina legale della Sapienza, sul corpo di, la 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Roma, e ritrovata senza vita in un’area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione. Per accertare il giorno e l’ora in cui è stata uccisa dal suo ex Mark Antony Samson, reo confesso, serviranno ancora ulteriori esami. E i risultati arriveranno nelle prossime settimane.Ennesimo femminicidio:, la studentessa uccisa con trealIntanto, è stato fissato per domani mattina l’interrogatorio di convalida di Mark Antony Samson, l’ex fidanzato della vittima, reo confesso dell’omicidio.