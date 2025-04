La previsione di Giuliacci per aprile | bello poi ritorno di maltempo e freddo Tutte le date

Che tempo dobbiamo aspettarci ad aprile? A rispondere a questa domanda è il colonnello Mario Giuliacci: "Il tempo rimarrà nel complesso bello, e caratterizzato da temperature primaverili, fino alla giornata di sabato 5, poi domenica 6 arriverà una nuova perturbazione, accompagnata dal ritorno del maltempo e, soprattutto, da un brusco e diffuso calo delle temperature, che torneranno su valori da fine inverno. Un freddo destinato ad accompagnarci per un po'. La settimana tra il 7 e il 13 aprile sarà infatti insolitamente fredda, con – spiega l'esperto meteo - temperature al di sotto delle medie stagionali, specie al Sud e nel versante adriatico della Penisola. Un freddo però asciutto, perché la settimana risulterà in gran parte soleggiata e caratterizzata da pochissime piogge, per lo più confinate all'estremo Sud e in Sardegna".

