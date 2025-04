Juventusnews24.com - Egbedi Juve, un nuovo talento svedese nei radar dei bianconeri: sarà Derby di mercato? L’identikit e tutti i dettagli sul difensore classe 2009

di Nicolò Corradino, unneideisulin prova a TorinoLacontinua a lavorare per scovare nuovi talenti. Tra i calciatori venuti in prova a Vinovo per lantus Under 16, come appreso dantusnews24, c'è anche Josiah. Il calciatore ha partecipato anche all'amichevole odierna contro la Rappresentativa del Piemonte 2008.molto ben strutturato fisicamente e con un'ottima progressione palla al piede. Un profilo molto interessante in forza all'IK Sirius Akademi e nel giro della nazionale, che è già venuto in prova in Italia con la maglia del Torino.