Iltempo.it - "Sui dazi scelta sbagliata ma non una catastrofe”. Meloni cerca la via d'uscita per l'Ue

Leggi su Iltempo.it

L'imposizione diamericani sulle merci Ue è una «» ma non una «»; bisogna evitare «allarmismi» e trattare con gli Usa intavolando una «discussione franca», perché rispondere con altrinon è la soluzione migliore; inoltre, l'Italia chiederà all'Europa una revisione del Patto di stabilità, che allo stato attuale è «necessaria». All'indomani della scure sulle merci europee annunciata da Donald Trump, la premier Giorgiaannulla tutti gli impegni giornalieri (era attesa a Limbadi, in Calabria, per l'inaugurazione della stazione dei carabinieri) e convoca a Palazzo Chigi i titolari dei dicasteri competenti per un vertice che ha il sapore di una vera e propria 'situation room': obiettivo, studiare possibili azioni da intraprendere per mitigare l'effetto delle nuove tariffe Usa, che rischiano di abbattersi come uno tsunami sull'economia italiana ed europea in generale.