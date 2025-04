Juventusnews24.com - Douglas Luiz Tonali, la trattativa può prendere corpo: l’annuncio della giornalista può sancire la rivoluzione a centrocampo! Le ultimissime

di Redazione JuventusNews24: fuori il brasiliano, dentro l'azzurro! È questa l'idea di Giuntoli secondo la Fabiana Valle. Il canale You Tube di Fabiana Valle ha fatto il punto sulle grandi mosse del calciomercato Juventus. Cristiano Giuntoli vuole cedere in Premier League, da cui vuole Sandro E CAMBIASO OUT, IN – «La Juventus non si farebbe problemi a sacrificare: vorrebbe rimandarlo in Premier e arrivare a Sandro, obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli perché è giovane, perché è italiano e quindi anche di prospettiva».