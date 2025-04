Lopinionista.it - Concerto “Note di Memoria” a Roma nel XVI° anniversario del terremoto

Leggi su Lopinionista.it

– Venerdì 4 aprile alle ore 18.30 la Casa Russa aospita ildi” in occasione del 16°del devastantedell’Aquila, che costò la vita a 309 persone.I virtuosi abruzzesi soprano Chiara Tarquini e Raffaele Di Berto, musicologo e maestro di pianoforte, eseguiranno le musiche di Sergej Rachmaninov, Petr ?ajkovskij, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti.La serata si terrà nell’ambito della sesta stagione del progetto “I Concerti dell’Amicizia” in collaborazione con “L’Aquila siamo noi”, l’associazione culturale creata pochi mesi dopo il, nel luglio 2009, quando gli abitanti del capoluogo abruzzese decisero di unirsi per contribuire alla ricostruzione della città, valorizzando il proprio patrimonio culturale, architettonico e musicale.