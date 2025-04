Notizieaudaci.it - Helena Prestes riceve il tapiro di Striscia per il 2° posto al GF e piazza stoccate contro Zeudi e Lorenzo

La finale del Grande Fratello ha riservato un colpo di scena per, modella brasiliana data per favorita alla vittoria insieme aDi Palma. Tuttavia, il televoto ha premiato Jessica Morlacchi, ripescata come lei e proclamata vincitrice della 18ª edizione del reality. Per, il secondoè stato un risultato inaspettato, tanto che ha ricevuto il celebred’Oro dila Notizia, consegnato dall’inviato Valerio Staffelli mentre si trovava in compagnia del fidanzato Javier Martinez.e la reazione dopo il 2°al Grande FratelloNonostante la delusione per la mancata vittoria,ha affrontato l’esito del Grande Fratello con spirito positivo. Intervistata da Staffelli, ha dichiarato:“Mi sono sentita molto amata, mi sono sentita vincitrice perché ho trovato l’amore ed ho avuto tanto affetto dal pubblico.