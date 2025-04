Brgnone operata rotto anche crociato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.27 Federica Brignone è stataa Milano per ridurre la frattura scomposta pluriframmentaria di piatto tibiale e testa del perone sinistro. L'intervento è riuscito ma haevidenziato la rottura delanteriore, che verrà valutata fra alcune settimane. Sì è conclusa così la convulsa giornata della campionessa valdostana, vittima di una brutta caduta durante il gigante agli assoluti in Val di Fassa. La vincitrice della Coppa del Mondo è stata subito trasportata in elicottero a Trento e da qui in ambulanza a Milano.