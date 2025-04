Juventusnews24.com - Kean fa l’enigmatico sul suo futuro: «Sogno il meglio per me, poi nessuno sa quello che può accadere…». L’ex bianconero fa “tremare” la Fiorentina!

di Redazione JuventusNews24, attaccante della, fain merito al proprio: ecco le sue parole che spaventano la Viola!Moisenon giura amore alla. È questo quanto traspare dall'intervista cheattaccante della Juve ha rilasciato ai microfoni di Vivo Azzurro TV. Ecco le parole che spaventano la Viola.PAROLE – «Posso solo sognare ilper me, poisa cosa può accadere domani. Cerco di dare sempre il 100%, vengo da momenti difficili e so come prendere certe occasioni. Speriamo che qualcuno scenda al bar a vedere noi alzare quella coppa».