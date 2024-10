Le frasi scritte da Filippo Turetta nel suo diario segreto digitale

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mentre lo scorso 23 settembre, presso la Corte d’Assise nella Cittadella della Giustizia di Venezia, si è aperto il processo contro, reo confesso del femminicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, emergono dei particolari, diffusi dagli inquirenti e mostrati in varie trasmissioni televisive, che potrebbero forse aiutare a comprendere il livello di ossessione che il ventiduenne mostrava per la ragazza. Nella stanza della mansarda doveviveva, infatti, è stato ritrovato un computer portatile al cui interno il ragazzo compilava un vero e proprio, con varie liste di “buoni propositi” ma anche di “cose che non vanno”. Fra i primi, mostrati dal programma Quarto Grado nella puntata del 27 settembre, compaiono cose come Aiutare Giulia a migliorare profilo. Allenarsi con costanza. Andare a un concerto. Apprezzare la vita.