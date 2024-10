Atp Pechino Bolelli-Vavassori vincono il doppio | terzo titolo del 2024

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In attesa di Jannik Sinner, in campo alle 11 contro Carlos Alcaraz, l’Italia del tennis può già festeggiare unall’Atp 500 digrazie a Simonee Andrea. La coppia azzurra, numero uno del seeding, ha infatti trionfato nella finale dicon una grande rimonta contro il britannico Henry Patten e il finlandese Harri Heliovaara, chiudendo con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-5 dopo circa un’ora e mezza di gioco. Per gli italiani è ildell’anno dopo quelli di Buenos Aires e Halle, cui si aggiungono anche le due finali perse agli Australian Open e al Roland Garros. Ipotecata invece la qualificazione alle Atp Finals di Torino, la cui aritmetica potrebbe arrivare già al Master 1000 di Shanghai: basteranno infatti appena 235 punti per conquistare un posto nel torneo dei maestri.