Alcaraz guarda Sinner negli oggi e gli dice parole meravigliose

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Carlos, che ha vinto per la prima volta un titolo in Cina, restituisce i complimenti al team di Jannikche aveva precedentemente omaggiato nel discorso post finale di Pechino. “Meriti tutti i successi che stai ottenendo in questo anno incredibile. Vedo quanto duro lavori, complimenti a te e a al tuo team. State facendo un grande lavoro e siete soprattutto delle persone incredibili” ha detto durante la premiazione. Tra i due c’è sempre stato un ottimo rapporto reciproco di stima, mai scalfito nemmeno dalla diversità di vedute sulla questione del calendario e del recente botta e risposta a distanza o dalle malelingue, dal vociare di sottofondo che ha accompagnato (e accompagna) l’alto-atesino da quando è scoppiata la vicenda doping.