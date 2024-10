Vi racconto la lunga marcia di Giorgia Meloni verso il Ppe Scrive Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Perfettamente in linea con il leader dell’estrema destra austriaca Herbert Kickl, Matteo Salvini ne fa una questione di “democrazia”. Nelle elezioni di domenica, dice, il FpO ha ottenuto più voti di tutti (28,9%), perciò spetta a Kickl formare il nuovo governo austriaco. La tesi dilaga sui social: se Kickl e suo partito verranno esclusi dal governo sarà la prova che quella austriaca non è una vera democrazia. Tesi bizzarra. È infatti piuttosto noto che nei sistemi democratici per assumere responsabilità di governo bisogna rappresentare la maggioranza dell’elettorato, ed è evidente che il FpO di Herbert Kickl rappresenta meno di un terzo degli elettori austriaci.