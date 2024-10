Luna Rossa ore d' ansia prima della regata | Garbì ecco cosa minaccia la nostra barca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il vento che spingee Ineos Britannia nella corrente America's Cup? Si chiama “”, tira da sud-ovest e procura raffiche anche di 21 lordi, il limite massimo per poter gareggiare nel campo di gara di fronte alla spiaggia di Barcellona. Quello che proprio ha fatto lunedì un trabocchetto allaitaliana in gara-5, quando si è abbassato permettendo il via di gara proprio nel mentre che l'imzione aveva una bela rotta. Meno male che poi il conto è tornato sul 3-3, dopo che gli uomini del team italiano hanno aggiustato l'elemento. Il vento catalano, però, promette di essere presente anche oggi, martedì 1 ottobre, quando si terranno altre due regate.