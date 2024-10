Consorzio di bonifica Unione Agricoltori Firenze | E' ora di una svolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – "Sono iniziate le elezioni per ildiMedio Valdarno 3. È dunque il momento di parlare chiaro: non è accettabile che basti una perturbazione, neanche troppo eccezionale, a mandare sott'acqua strade, piazze e case, come successo anche in questi ultimi giorni". A dirlo è Francesco Colpizzi, presidente dell'deglidella provincia di, a proposito delle elezioni deldiMedio Valdarno 3 che sono in corso e si concluderanno il 5 ottobre. "Serve un'opera costante e precisa di monitoraggio e manutenzione – spiega Colpizzi - non solo sui fiumi, ma soprattutto sul cosiddetto reticolo minore, sia di collina che di pianura, coinvolgendo anche noiin quanto sentinelle del territorio. Per farlo, serve una discontinuità netta nel governo deldiMedio Valdarno 3.