Tragedia familiare a Prato | donna uccide il marito poi tenta il suicidio Si indaga sul perché

(Di lunedì 30 settembre 2024)ilmalato e poiil– Un dramma sconvolgente si è consumato a Vernio, in provincia di, dove unadi 82 anni ha soffocato ilmalato con un cuscino e poi hato il. Lasi è verificata la sera del 29 settembre, quando l’anziana, dopo aver tolto la vita al87enne, Roberto Elmi, ha cercato di togliersi la vita ferendosi alla gola con un coltello. Entriamo nei dettagli di questa raccapricciante vicenda di cronaca nera. L’omicidio e iltoLa, in un gesto disperato, avrebbe soffocato il, affetto da Alzheimer, a causa del peso insostenibile della sua malattia. Dopo l’omicidio, hato di togliersi la vita ma è stata soccorsa in tempo e trasportata d’urgenza all’ospedale di Careggi a Firenze.