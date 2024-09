Scorie nucleari Rocca | La Tuscia non sarà la discarica d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – “Quello del deposito delleè un tema a cui tengo particolarmente, perché credo che non sia solo un fatto di tutela del territorio, di salvaguardia dell’ambiente e difesa paesaggistica e storica, ma di rispetto per le comunità locali dellache non possono continuare ad essere i destinatari di scelte calate dall’alto. Lo ripeto, come già detto nei giorni scorsi, esprimendo solidarietà ai comitati e alle amministrazioni che si sono ritrovate nell’iniziativa di Canino: non se ne parla proprio! Il Viterbese ha già pagato un prezzo altissimo. È stato abbandonato dalla giunta Zingaretti“. Lo ha detto il presidente Francesco, nell’intervista pubblicata dal Corriere di Viterbo nell’edizione di oggi, 29 settembre 2024.