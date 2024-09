Palmeri | Far rispettare le leggi negli stadi difficile per le società

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tancredisi esprime sugli arresti di questa mattina tra gli ultras di Inter e Milan. Il giornalista si pone un quesito su Sportitalia. QUESTIONE – Tancredisi pone una domanda importante intorno a ciò che hanno vissuto Inter e Milan questa mattina: «Ad Appiano Gentile incombeva la notizia sugli ultras. Inzaghi non ha risposto alla domanda in conferenza stampa perché lagli ha detto di non farlo per l’indagine in corso. Il clima è quello di unache si sente parte lesa e non coinvolta, per questo non fa uscire i comunicati. Glisembrano un territorio senza legge. Nel 2003 ero studente universitario e già si parlava di queste cose sui tifosi ultras.