Arrestato il bodyguard personale di Fedez coinvolto anche il cantante | le intercettazioni

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il nome diè emerso in un’inchiesta che ha portato all’arresto del suo, Rosiello, e dell’amico Hagag, entrambi coinvolti in episodi di violenza, incluso il pestaggio di Iovino. Tuttavia, l’elemento che ha attirato l’attenzione è il legame tra il rapper e Luca Lucci, capo della tifoseria organizzata Sud rossonera. Dall’ordinanza del gip Domenico Santoro, emergonoin cuiavrebbe chiesto a Lucci un intervento per ottenere l’autorizzazione a distribuire una bevanda da lui sponsorizzata all’interno dello stadio Meazza. Questa connessione trae gli ambienti ultras ha aperto scenari inaspettati e gettato una nuova luce sulla vicenda, sollevando domande sui rapporti tra il mondo della musica e quello della tifoseria.