Pogacar entra nella leggenda | dopo Giro d’Italia e Tour De France si prende anche il Mondiale

(Di domenica 29 settembre 2024) Non c’è ne’ per nessuno. Tadejnon si accontenta diDeedvincendoilprova in linea davanti all’australiano Ben O’Connor e all’olandese Van der Poel. Fuori dal podio il vincitore della cronometro, Remco Evenepoel.: LA GARA Lo sloveno chiude alla grande un’annata straordinaria conquistando il titolo di Campione del Mondoprova in linea a Zurigol’accoppiatade. Un’impresa riuscita soltanto a Roche ed Eddie Merckx. La vittoria del corridore della Uae Emirates parte da lontano: a 100 km dal traguardo scappa via lasciandosi alle spalle i due rivali di sempre, Evenepoel e Van der Poel.arriva all’ultimocon un minuto di vantaggio tagliando il traguardo indisturbato.