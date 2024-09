Carne avariata in macelleria blitz dei carabinieri del Nas a Torpignattara

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 settembre 2024 – Idella Compagnia Casilina, in collaborazione con il Nas, hanno effettuato una serie di controlli nei quartieri Pigneto, Malatesta e, riscontrando gravi irregolarità in due attività commerciali della zona. L’operazione ha portato al sequestro di 80 kg die a sanzioni amministrative per i titolari.in unaDurante i controlli, ihanno scoperto in unagravi violazioni relative alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e alle scarse condizioni igienico-sanitarie. Nell’ispezione sono stati sequestrati 12 kg di. Il gestore dell’attività è stato sanzionato con una multa da 2.000 euro.