Basket Serie A 2024 25 | Venezia ko Pistoia domina Napoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Prosegue la prima giornata della stagione/2025 diA dimaschile.cade in casa contro Treviso. 78-75 il punteggio a favore della Nutribullet, che scappa via nel terzo quarto raggiungendo anche il +15 sul 71-56 dopo mezz’ora. Negli ultimi dieci minuti la Reyer prova la rimonta di cuore e quasi ci riesce. Gli ospiti sono bravi a gestire i possessi decisivi e centrano una pesante vittoria esterna al Palasport Taliercio. Treviso trascinata da Alston (16 punti+11 rimbalzi) e d Harrison (14 punti+5 rimbalzi). Fondamentale l’apporto dalla panchina di Bowma con 14 punti e 3 rimbalzi. Non basta ala super doppia doppia da 17 punti e 21 rimbalzi di Kabengele. Mancato ai lagunari il contributo dei titolari. In doppia cifra solo Ennis (10 punti+4 assist). Un’ottimain casa 88-82.