Giustizia riparativa sì del giudice a Morgan | Tornerà cambiato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Lecco –, il noto cantatutore e personaggio televisivo al secolo Marco Castoldi, è stato ammesso alla, prevista dalla legge Cartabia. Ilmonocratico del tribunale di Lecco, Gianluca Piantadosi, ha accolto l’istanza avanzata dal suo legale – l’avvocato Rossella Gallo – che gli permetterà di intraprendere il percorso in un centro antiviolenza del Comune di Milano. Inoltre ha fissato la nuova udienza, a marzo, per valutarne i risultati e riprendere il processo. Nelle tre pagine dell’ordinanza ilPiantadosi indica i motivi dell’accoglimento dellaper Castoldi, imputato al tribunale di Lecco per stalking nei confronti della ex compagna, la musicista Angelica Schiatti.