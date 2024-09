Fipili pericolosa La mia azienda la evita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Alla redazione di Pisa de La Nazione è arrivata una lettera di Salvatore Favati, un imprenditore livornese che ha scelto di non far passare i mezzili dallae che scrive dopo il tragico incidente costata la vita al volotario della Cri Sandro Banchellini: "A tutto il personale della miaè stato fatto divieto di passare dalla Fi Pi Li perché, oltre a rendere problematica una qualsiasi previsione d’arrivo ècome dimostrano le dolorose sequenze di incidenti, quotidiani, alcuni mortali come quello accaduto ieri. Non so se provare più rabbia o dolore per un’altra morte annunciata. Laè sin dalla sua apertura una porcheria: disegnata male, sconnessa, con un manto assurdamente pieno di poggi buche e quant’altro serve per rendernela percorrenza.