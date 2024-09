Elezioni Liguria Renzi | Rottura definitiva siamo fuori dalla campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) “Inla”. Così Matteoa margine dell’assemblea di Italia viva a Roma. “Posso dire che vinca il migliore, tra Orlando o Bucci, o che perda il peggiore”. “A Genova c’è stato un chiaro segnale di generosità da parte nostra. Abbiamo accettato di tutto: di non presentare il simbolo, trovare un punto di intesa. Questo segnale di disponibilità è stato equivocato, perché alla fine i 5 Stelle, per fare l’accordo, hanno detto che avrebbero scelto loro i nostri candidati. Francamente io faccio tutti gli sforzi possibili per fare un centrosinistra vincente, ma non arriveremo mai al punto di permettere ai 5 Stelle di scegliere i nostri”, afferma il leader di Italia Viva. “Nessuno di noi rinuncia alla dignità.