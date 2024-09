San Crispino c’è anche Max Gazzè

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ha preferito esordire facendo parlare i numeri della festa patronale, Mirco Catini, presidente di SanEventi, orgoglioso (a ragione) di un cartellone di lusso: "Quest’anno abbiamo un palinsensto molto importante e corposo: 35 eventi come le 35 edizioni della festa di San, 4 week-end, 150 attività che hanno collaborato con noi, 10 giorni consecutivi di appuntamenti, dall’11 ottobre al 3 novembre". Su tutti gli eventi, manco a dirlo, l’attesa era per il concertone del 26 ottobre e quest’anno la scelta è caduta su Maxe Mirco Casadei con la sua orchestra (di 12 elementi) per Musicae Loci (ingresso libero). E’ scattato un applauso di apprezzamento nella sala Gigli dove era in corso la presentazione del programma di San. La festa inizia nel weekend 11-13 ottobre con l’Oktober Beer Fest iniziativa degli ‘Amici di Cesare’ nella via del food (via Battisti).