Regionali Liguria Italia Viva si sfila dal campo largo | No ad accordi a tutti i costi

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) Perde i pezzi ilin vista delleinin programma il 27 e 28 ottobre.nel giorno della consegna delle liste elettorali, ha annunciato di volersire. A comunicarlo una nota di Raffaella Paita, la coordinatrice nazionale del partito di Matteo Renzi, che ha parlato di pressioni «dei Cinque Stelle per eliminare l’apparentamento o cancellare dalla lista i nomi di alcuni nostri rappresentanti. E per noi non è politicamente serio. Siamo disponibili a fare glicon il centrosinistra ma non a. Noi siamo favorevoli alla costruzione di una coalizione di centrosinistra anche facendo un generoso sforzo di mediazione ma per noi , a differenza di altri, come abbiamo visto anche in queste ore a livello nazionale», ha continuato Paita, «prima delle poltrone viene la dignità .