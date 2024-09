Borghi d’Italia Poste Italiane dedica un francobollo a Trescore Balneario

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) È disponibile da venerdì 27 settembre 2024 ilordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”to ai– serie turisticato a. Emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha una tiratura di duecentomilaquattro esemplari ed è relativo al valore della tariffa B pari a 1,25 euro: è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. La vignetta (bozzetto a cura di Tiziana Trinca) raffigura l’oratorio Suardi situato nel parco dell’omonima Villato a Santa Barbara e Santa Brigida, che vanta un ciclo di affreschi del pittore rinascimentale Lorenzo Lotto. Completano ille legende “” “”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.