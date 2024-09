Emilia Romagna il Pil cresce più di quello italiano Bologna e Modena le locomotive

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – L’ha una crescita del Pil dell’1,1% del 2024 a fronte di uno 0,8% sul piano nazionale. È quanto emerge dall’indagine di Unioncamere E-R sull’economia regionale, dati presentati questa mattina nella sede di via Aldo Moro con la partecipazione di Antonio Patuelli, presidente Abi (Associazione bancaria italiana). “I dati dimostrano che l’è una delle principali regioni d’Europa per accelerazione dello sviluppo, e per crescita sociale ed economica. Inoltre, è la Regione in Italia dove il pluralismo bancario si è più evoluto, con anche una presenza di istituti internazionali sul territorio. Le zone economiche più forti sono in, una terra solida e ricca. Ferrara, Parma,sono formidabili a livello europeo. Mentre laè la California d’Italia.