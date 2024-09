Cosa è successo poco prima della strage | Nuoro la rivelazione del figlio cambia il quadro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sono stati espiantati, per la donazione, gli organi di Paolo Sanna, 69 anni, il pensionato ucciso dal vicino di casa Roberto Glebone, autorefamiliare di ieri a, che gli ha sparato dopo averlo incrociato casualmente nel pianerottolo. Il prelievo è stato eseguito dall'equipeRianimazione dell'ospedale San Francesco, dove Sanna, ex dipendenteAsl, era stato ricoverato ieri mattina in condizioni disperate. Per lui ieri sera era cominciato il periodo di osservazione per la dichiarazionemorte cerebrale che si è poi conclusa con la decisionefamiglia di donare gli organi. "Conoscevo Paolo e non è stato facile, da un punto di vista emotivo, mantenere la lucidità e la 'freddezza' necessarie ad accompagnarlo in questo suo ultimo slancio di grande generosità", dice commosso ilrio del Reparto, Peppino Paffi.