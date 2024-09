Ciclismo i possibili outsider ai Mondiali 2024 che potrebbero sorprendere Evenepoel e Pogacar

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una coppia a sfidarsi, tutti gli altri a provare a far saltare il banco. Sono due infatti i principali favoriti per la prova in linea deidisu strada al maschile, in programma domenica: tutti attendono lo scontro diretto tra Tadej, trionfatore di Giro d’Italia e Tour de France, e Remco, campione olimpico (oltre che trionfatore nelle cronometro sia a Cinque Cerchi che in Svizzera a livello iridato). Non mancheranno però, come spesso accaduto nella gara che assegna la maglia arcobaleno, glis: diversi corridori proveranno a tentare il colpaccio e magari tra i due litiganti il terzo gode. Su tutti da seguire il campione uscente Mathieu van der Poel: percorso forse troppo duro per il neerlandese che però ha dichiarato di essersi preparato al meglio a questo appuntamento per cercare il bis iridato.