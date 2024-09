Pisa-Cesena | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 settembre 2024) Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/2025. I nerazzurri, capolisti della cadetteria, vogliono agguantare anche il pass per gli ottavi dove ad attenderli ci sarà l’Atalanta, ma i romagnoli sono in forma e sognano lo sgambetto.si giocherà mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 16 presso lo stadio Romeo Anconetani.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Percorso fin quì quasi perfetto per i toscani che hanno totalizzato 4 vittorie e un pareggio che valgono il primato in classifica. Significativo il successo nell’ultima uscita contro una diretta concorrente per la promozione come il Brescia per 2-1. Nel primo turno di Coppa Italia, la squadra di Inzaghi ha eliminato il Frosinone con un netto 3-0. Anche i romagnoli vivono un momento molto positivo per essere una neopromossa dalla C.