Piogge estreme e troppo cemento La prevenzione? Va pianificata

(Di martedì 24 settembre 2024) Nell’ultimo anno e mezzo, le alluvioni hanno messo in ginocchio parte dell’Emilia-Romagna. Per comprenderne l’origine e che cosa si possa fare per limitare l’impatto, abbiamo intervistato il geologo Giulio Torri (foto), laureato all’università di Parma. Torri, perché cade così tanta acqua? "Stiamo vivendo il cambiamento climatico e assistendo a fasi di maltempo sempre più violente e concentrate. Quello che è accaduto nel maggio 2023, ha assunto connotati di un evento ’secolare’, ossia di un’intensità davvero rara. Eppure, tali eventi si sono ripresentati nell’arco di poco più di un anno, dimostrando che queste situazionisono destinate ad essere più frequenti. I terreni non riescono più a riassorbire efficacemente queste, data la grande quantità in poco tempo.