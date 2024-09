Colto da malore tra i monti | muore 53enne ferrarese ufficiale di campo di basket

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Ferrara, 24 settembre 2024 – Ha trovato la morte tra i sentieri delle montagne che amava e che ogni volta che poteva frequentava, passando qualche ora in relax, passeggiando e rilassandosi. Domenica però, per ilMichele Zanella,che si era recato nel fine settimana a Brunico, la sorte è stata tremenda. Per cause probabilmente naturali, ilè l’ipotesi più accreditata, ilin quei sentieri si è accasciato e non si è più risvegliato. A nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto, con le forze dell’ordine e i sanitari di Bolzano: per Zanella non c’è stato nulla da fare. La voce ieri si stava diffondendo in città e già oggi probabilmente la salma verrà trasferita qui (degli aspetti burocratici si sta incaricando la sorella del defunto) e verrà resa nota la data dei funerali, che ovviamente si terranno a Ferrara, dove Zanella era molto conosciuto.