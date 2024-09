Turris-Avellino i convocati | lunga la lista degli assenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match traed, valido per la sesta giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguentedi: Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 5 Rigione, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 52 Solaro, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 24 Sounas, 51 Arzillo, 55 Mutanda; Attaccanti: 11 Redan, 35 Gori, 50 De Michele, 57 Campanile, 91 Vano. REPORT Damiano Cancellieri è alle prese con un trauma conclusivo al calcagno sinistro. Cosimo Patierno è ancora alle prese con il riacutizzarsi di una tendinite del rotuleo della gamba sinistra.