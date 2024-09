Thunderbolts* | gli antieroi della Marvel si riuniscono per combattere nel primo trailer italiano del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono dei reietti, degli, ma ci sarà sempre qualcuno “più cattivo” ed è a quel punto che arriva un nuovo gruppo di eroi. Sono queste le premesse che vediamo neldi, nel quale ritroviamo i promettenti personaggi secondari di pellicole come Black Widow, Ant-Man & the Wasp e dalla serie tv Falcon & the Winter Soldier, ma ora sono loro i protagonisti e sono pronti a riunirsi per salvarsi la vita. Ilè in uscita il prossimo 30 Aprile 2025. All’interno delrivediamo Yelena Belova, precedentemente apparsa in Black Widow e in Hawkeye, tornare da suo padre Red Guardian e chiedergli di unirsi a lui per qualcosa di pericoloso che sta accadendo. Sembra, infatti, che la ragazza abbia tentato di intrufolarsi in una struttura protetta e lì abbia trovato John Walker, Taskmaster, Ghost e Bob.