Tennis | Novak Djokovic nuovi obiettivi per il campione serbo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arrivato a trentasette anni, dopo una carriera straordinaria giocata ad altissimo livello nel panoramati internazionale,avrà la facoltà di scegliersi i tornei da disputare senza alcun rimpianto o rinuncia. E non è una situazione che tutti (in pochi in realtà) possono concedersi. Ilha vinto praticamente tutto in carriera e per lunghissimo tempo è stato in cima alla classifica del Ranking ATP del, posto che oggi occupa l’italiano Jannik Sinner. Un viaggio straordinario, quello del balcanico che recentemente ha vinto anche l’oro olimpico, che a fine carriera compirà meno tappe rispetto al passato. Il, infatti, metterà in campo tutte le sue energie nei tornei dello Slam e per la sua nazionale.