Pesciolini sotto al bancone il fantasma di Fabio Fazio ad Affari Tuoi | la foto è clamorosa | GUarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Adda qualche tempo c'è un ospite in più: il sosia di. Dopo il "profeta" Lupo e il conta-pacchi Tanat, alla allegra compagnia che anima le serate di Rai Uno si aggiunge anche il sosia di "fabietto". Da più di un annoha traslocato sul Nove dove va in onda ogni domenica con il suo "Che tempo che fa", ma a quanto pare lo "spirito" dia quanto pare si aggira ancora tra i corridoi di viale Mazzini. Stefano De Martino per alemno due volte ha interpellato questa presenza misteriosa che si accomoda ormai regolarmente tra il pubblico di. Un signore sulla sessantina infatti è presenza fissa in prima fila nello studio del Teatro delle Vittorie. "a quelvorrei piùrossi", ha affermato il finto