Festa in casa Powervolley Kaziyski 40 anni e non sentirli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Se la carriera di Matey, classe 1984, che oggi spegne 40 candeline, fosse un film inizierebbe con l’immagine di un bambino che insegue dei palloni grigi in una palestra di Sofia. Il primo ricordo legato al volley del giocatore, da una stagione in forza all’AllianzMilano, è questo. Nato a Sofia, da genitori pallavolisti, ha iniziato per passione e per divertirsi e proprio con questo mantra, sta crescendo il figlio che ama di più la pallacanestro dello sport praticato dal papà. Oggi, i palloni che schiaccia sui taraflex della Superlega sono gialli e blu e sono cambiate tante cose, come i suoi ruoli.