Via la mensa da piazza San Pierino dopo i recenti episodi il servizio Caritas trasloca

(Di domenica 22 settembre 2024) Lucca, 22 settembre 2024 –gli ultimidi cronaca e le polemiche sul degrado della zona, ladaSane va a raddoppiare ilofferto in via dei Fossi. A stretto giro di posta, lache da anni serviva la cena a decine di persone nella piccolaattigua alla chiesa di San Paolino verrà infatti trasferita dove attualmente è già presente un punto di offerta di pasti, ovvero al termine di via dei Fossi, non lontano da Porta San Iacopo. Della scelta di trasferire laè stato informato anche il Comune di Lucca, che contribuisce a servire i pranzi in via dei Fossi ma che, con i suoi servizi sociali, non svolgeva ruoli nella distribuzione dei cibi inSan, dove laserale, oltre alle colazioni che dovrebbero invece rimanere, era attiva da molti anni.