Una formazione mille dubbi Bologna sono tutti sulle spine | Ravaglia insidia Skorupski E il centravanti ora è un rebus

(Di domenica 22 settembre 2024) Carte mischiate nella rifinitura, zero certezze ai suoi giocatori. Italiano tiene, ma soprattutto tiene nascoste fino all’ultimo le sue carte alla vigilia di novanta minuti che, per la piega che ha preso la stagione,già di vitale importanza. E’ lunga la lista deidiper Monza: a cominciare, udite udite, dalla scelta del portiere.è il para-rigori che ha tenuto in vita la squadra con lo Shakhtar, bissando la prodezza che aveva già confezionato in campionato con l’Udinese. Non c’è ragione tecnica al mondo che oggi possa spingere l’allenatore a regalare un pomeriggio in panchina a un portiere in fiducia: se non l’idea di lanciare un segnale a, anche in questo caso all’insegna della fiducia. Della serie: la stagione è lunga e poiché ci sarà bisogno diè giusto anche testare le condizioni dei due attori tra i pali.