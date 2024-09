Navi da crociera sempre più grandi | Otto volte il Titanic

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Ledahanno raddoppiato le loro dimensioni in soli 24 anni, dal 2000 al 2024. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto di Transport & Environment (T&E), la principale organizzazione ambientalista indipendente europea. "Se continueranno a crescere a questo ritmo – spiega Carlo Tritto, Sustainable Fuels Manager di T&E Italia – nel 2050 le piùdapotrebbero arrivare a 345mila tonnellate di stazza lorda, quasipiùdel". La rapida crescita delle vacanze ine l’aumento delle dimensioni delle imbarcazioni comportano un costo ambientale, afferma T&E, che chiede alle compagnie di investire in tecnologie verdi per ridurre il loro impatto sul pianeta e l’inquinamento atmosferico locale. Con la crescita dell’industria delle crociere sono aumentate anche le emissioni.