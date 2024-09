Il ritorno di Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week | Un segnale essere qui Come sto? Pian piano sempre meglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)torna a parteciparee lo fa prendendo parte ai Cnmi SustainableAwards, gli 'Oscar' green della moda in scena al TeatroScala di, che chiudono la settimana di sfilate milanesi. Ildell’influencer arriva al termine della settimana in cui l’imprenditrice digitale è finita al centro dell’ormai celebre “dissing” tra l’ex marito Fedez e Tony Effe (il cantente della hit estiva “Sesso e samba”). ''E' unqui stasera'' ha detto l'imprenditrice digitale arrivando al Piermarini fasciata in un lungo abito marrone con lo strascico firmato Dsquared2. È passato un anno esatto dall'ultima apparizione disettimana della moda: dopo il Pandoro-gate non aveva più preso parte ad alcuna sfilata o evento organizzato durante la