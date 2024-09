Beach volley doppietta azzurra a Balikesir! Abbiati Andreatta | primo sigillo internazionale! Battuti Rossi Caminati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Dulcis in fundo. Manuel Alfieri e Tizianosi prendono la più bella soddisfazione della prima stagione assieme vincendo il Future diin Turchia,successo di coppia, terzo per(gli altri due in coppia con) eper Alfieri. La vittoria è arrivata grazie al successo in finale controche un torneolo avevano vinto assieme, l’ultimo giocato in coppia sei anni fa, a gennaio 2018 ad Aalsmeer in Olanda: il cerchio si è chiuso con uno splendido secondo posto., dunque, con una finale tutta italiana che ha regalato spettacolo soprattutto in unset molto combattuto che ha visto Alfieri/imporsi in volata 21-19.